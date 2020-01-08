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Lenovo, Las Vegas’ta gerçekleştirilen CES 2020 fuarında aralarında dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayarının da yer aldığı yeni ürünlerini tanıttı.

2020 yılının ilkbaharında satışa sunulacak olan Yoga 5G ile Lenovo ilk kez 5G bağlantı özelliğini akıllı telefon teknolojilerinin yanı sıra bir bilgisayar deneyimi içinde sunmuş oldu.

Ultra taşınabilir 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar Yoga 5G, Qualcomm Snapdragon 8cx, 5G Bilgi-İşlem Platformu üzerinde çalışıyor.

5G özellikli dizüstü modeli, hareket halindeyken 5G hizmet sağlayıcısı aracılığıyla 4G’den 10 kat daha fazla bağlantı hızı, evdeyken ise Wi-Fi bağlantısı sunuyor.

BİLGİSAYAR EKRANINI DA KATLADI

Lenovo’nun CES’te tanıttığı bir diğer yeni ürün ise katlanabilir ekranlı bilgisayar ThinkPad X1 Fold oldu. Bu yeni ThinkPad modelinde kullanılan malzemeler arasında hafif metal ve karbon fiber karışımı yer alıyor.

Modelin kapak kısmında ise deri folyo kullanılıyor. ThinkPad X1 Fold, 13.3 inçlik OLED ekranla sunuluyor. Model, 1 kilodan daha düşük bir ağırlığa sahip. Bilgisayar, tablet ekranı formatının yanısıra tam düz ekran formatında da kullanılabiliyor. X1 Fold ürününün 2020’nin ortalarında satışa sunulması bekleniyor.

Şirket, CES ile birlikte yenilikçi e-mürekkep özellikli ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar olan ThinkBook Plus’ı da pazara sundu.

Ekran, çizim yapmak ve yüksek hassasiyetli kalem (Precision Pen) ile not almak için kullanılabildiği gibi kapak kapalı durumdayken önemli bildirimleri almak için de kullanılabiliyor. Çoklu-görevleri yerine getirmek için tasarlanan ThinkBook Plus, Mart 2020 itibariyle satışa sunulacak.

YENİ CHROMEBOOK

Lenovo’nun bir diğer yeni ürünü olan Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Hafiflik ve inceliği ile öne çıkan yeni Chromebook’un minimalist bir tasarımı, el yazısı ile sezgisel yazma, düşük gecikme süreli not alma ve şekil çizme için opsiyonel olarak sunulan USI ekran kalemi bulunuyor.

2’si 1 arada ayrılabilir ekrana sahip olan IdeaPad Duet Chromebook Mayıs 2020 itibariyle satışa sunulacak.

AKILLI ÇERÇEVE

CES’te sergilenen Lenovo Akıllı Çerçeve ise yeni bir kategori olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Akıllı Çerçeve, mat cilalı, yansıma engelleyici katmana sahip bir ekran içeriyor.

Renk tonu sensörü görüntülerin parlaklık düzeyini odadaki ışığın durumuna göre ayarlıyor. Ağustos 2020 itibariyle satışa sunulacak olan Lenovo Akıllı Çerçeve’de resim slaytlarını ya da videoları oynatmak, devam ettirmek ya da durdurmak için bir dizi el hareketi kullanılabiliyor.