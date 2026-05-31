Plajları, koyları, eğlence mekanları ve gastronomisiyle öne çıkan Çeşme, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Bayramdan önce başlayan yoğunluk, bayramla birlikte arttı.

Tatili ilçede geçiren tatilciler, hem güneşli havada denize girdi hem de çevredeki tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı buldu.

"SADECE DENİZ, KUM, GÜNEŞ YOK"

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, tatilde konaklama tesislerindeki doluluk ortalamasının yüzde 75'lere çıktığını söyledi.

Yoğunluğun bayramla beraber yükseldiğini anlatan Belge, "Sadece bayramda ilk 3 güne baktığımızda yüzde 95'ler seviyesine geldi. Bu da bize güzel bir sezonun habercisi oldu. Artık sezon da başlamış sayıyoruz. Çünkü İzmir, Çeşme çok güzel bir yer. Ege'nin değil Türkiye'nin incisi. Biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Çeşme'de sadece deniz, kum, güneş yok, gastronomi, termal, tarih var." diye konuştu.