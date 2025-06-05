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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea, Liam Delap'ı açıkladı - Futbol Haberleri

        Chelsea, Liam Delap'ı açıkladı

        Chelsea, Ipswich Town'da gösterdiği performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki forvet oyuncusu Liam Delap'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 00:13 Güncelleme: 05.06.2025 - 00:13
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        Chelsea, Liam Delap'ı açıkladı!
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        İngiltere Premier Ligi'nde bu sezonu 4. sırada bitiren Chelsea, Ipswich Town'da forma giyen genç oyuncu Liam Delap'ı renklerine bağladı.

        Chelsea, İngiliz futbolcu için Ipswich'e 35 milyon euro ödeyecek. Maviler, Liam Delap ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

        MANU İSTİYORDU

        22 yaşındaki golcüyü Manchester United kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transfer yarışına dahil olan Chelsea imza attırmayı başardı.

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