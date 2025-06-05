Chelsea, Liam Delap'ı açıkladı
Chelsea, Ipswich Town'da gösterdiği performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki forvet oyuncusu Liam Delap'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 05.06.2025 - 00:13 Güncelleme: 05.06.2025 - 00:13
İngiltere Premier Ligi'nde bu sezonu 4. sırada bitiren Chelsea, Ipswich Town'da forma giyen genç oyuncu Liam Delap'ı renklerine bağladı.
Chelsea, İngiliz futbolcu için Ipswich'e 35 milyon euro ödeyecek. Maviler, Liam Delap ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
MANU İSTİYORDU
22 yaşındaki golcüyü Manchester United kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transfer yarışına dahil olan Chelsea imza attırmayı başardı.
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