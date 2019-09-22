Chelsea Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? Premier Lig'de dev maç: Chelsea - Liverpool

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Jürgen Klopp'un menajerliğini yaptığı Liverpool'u konuk edecek. Oynadığı 5 maçtan 2 galibiyet 2 beraberlik çıkaran ve 8 puanı bulunan Chelsea, rakibinden UEFA Süper Kupası'nın rövanşını alarak çıkış yakalamak istiyor.

LIVERPOOL KAYIPSIZ!

Geçen sezon şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Liverpool, bu sezona fırtına gibi başladı. Ligde oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alan Liverpool, hafta içinde ise yara aldı.

Kırmızılılar, konuk olduğu Napoli'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Öte yandan Liverpool, lig maçlarında üst üste 14. galibiyetini alarak geçen hafta kulüp rekorunu geliştirmişti.

Chelsea ise Şampiyonlar Ligi'nde evinde Valencia'ya 1-0 kaybetti.

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İki takım UEFA Süper Kupası finalinde Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmişti. Chelsea, 36. dakikada Olivier Giroud'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da Sadio Mane'nin 48. dakikadaki golüne engel olamamıştı.

İki takım uzatma dakikalarında da birer gol bulup eşitliği bozamayınca kupaya uzanan tarafı penaltılar belirlemişti. Liverpool seri penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük kurunca UEFA Süper Kupası'nın sahibi olmuştu.

CHELSEA LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Liverpool, TSİ 18.30'da Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.