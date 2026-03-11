Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ciltte beliren kırmızı noktalar: Zararsız mı yoksa uyarı mı?

        Aniden çıkan kırmızı lekeler: Ne zaman dermatoloğa başvurmalı?

        Ciltte aniden ortaya çıkan küçük kırmızı noktalar çoğu zaman zararsız olsa da bazı durumlar sağlık açısından uyarı niteliği taşıyabilir. Peki kırmızı benlerde nelere dikkat edilmeli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 08:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aniden beliriyor! Peki ne zaman riskli?

        Ciltteki kırmızı benler özellikle 30 yaş ve üzerindeki kişilerde sık görülür. basit önlemlerle takip etmek ve değişiklikleri izlemek sağlığınızı korur.

        Egzamaya ne iyi gelir?
        Egzamaya ne iyi gelir?
        Polen alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli?
        Polen alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli?

        KIRMIZI BEN NEDİR?

        Kırmızı ben, cilt üzerinde kırmızı renkte görülen ve genellikle kılcal damarların yoğunlaşmasıyla oluşan küçük lezyonlardır. Tıp dilinde anjiyom veya kiraz anjiyomu olarak adlandırılan bu oluşumlar çoğunlukla zararsızdır. Vücudun farklı bölgelerinde görülebilir ve sayıları zamanla artabilir. Kırmızı benler genellikle 30 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde daha sık görülür ve genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, yaşlanma veya bazı karaciğer rahatsızlıkları gibi faktörlerden etkilenebilir.

        REKLAM

        KIRMIZI BENLERİN TAKİBİ VE ÖNEMİ

        Her ne kadar kırmızı benler çoğunlukla zararsız olsa da, cilt üzerindeki benlerdeki değişikliklerin düzenli olarak takip edilmesi çok önemlidir. ABCDE kuralı, benlerin şekil, sınır, renk, çap ve değişim açısından değerlendirilmesini sağlar. Bu sayede olası riskler erken fark edilebilir.

        Aşağıdaki durumlarda mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır:

        - Asimetri, düzensiz sınırlar

        - Birden fazla rengin bir arada bulunması

        - Çapın 6 mm’den büyük olması

        - Zamanla büyüme veya renk değişikliği

        - Kanama veya kaşıntı

        Çok sayıda bene sahip olan kişilerin ayda bir kendi kendine kontrol yapması ve yılda en az bir kez dermatolojik muayeneden geçmesi önerilir.

        REKLAM

        KIRMIZI BENLERİN OLUŞUM NEDENLERİ

        Kırmızı benlerin oluşumunda birçok faktör etkili olabilir:

        - Damar genişlemesi ve damar yapılarının birikmesi

        - Genetik yatkınlık

        - Yaşlanma süreci

        - Hormonal değişiklikler (özellikle hamilelikte)

        - Karaciğer fonksiyon bozuklukları

        - Aşırı güneş ışığına maruz kalma

        - Bağışıklık sisteminin zayıflaması

        - Cilt travmaları veya tahrişler

        Kırmızı benler genellikle gövde, kol ve bacak bölgelerinde görülür. Bazıları kabarık, bazıları ise düz bir görünüme sahiptir. Çoğu zaman zararsızdır; ancak hızlı büyüme, şekil veya renk değişikliği, kanama gibi durumlar gözlenirse dermatoloğa başvurulmalıdır.

        TEDAVİ VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

        Kırmızı benler çoğunlukla tedavi gerektirmez. Ancak yaralanmaya açık bölgelerde bulunuyorsa veya estetik kaygı yaratıyorsa alınabilir. Yaygın yöntemler şunlardır:

        REKLAM

        - Elektrokoterizasyon (ısı ile yakma)

        - Lazer tedavisi

        - Kriyocerrahi (dondurma yöntemi)

        - Cerrahi eksizyon

        Şüpheli değişiklikler gösteren benlerde ise tedavi daha ciddidir. Malign melanom riskine karşı benin tamamı lokal anestezi altında çıkarılır ve patolojik incelemeye gönderilir. Teşhis konulursa tümörün yayılımı araştırılır ve tedavi planlanır.

        YANLIŞ UYGULAMALARDAN KAÇINMAK

        Bazı kişiler, estetik kaygılar veya yanlış bilgiler nedeniyle benleri iple bağlayarak düşürmeye çalışır. Bu yöntem son derece sakıncalıdır ve enfeksiyon, cilt problemleri veya kanser riskinin geç fark edilmesine yol açabilir. Uzmanlar, benlerde herhangi bir değişiklik gözlendiğinde dermatoloji uzmanına başvurmayı önerir.

        Fibrom gibi iyi huylu cilt oluşumları da benlerle karıştırılabilir. Hormonal değişiklikler, sürtünme veya kilo değişimleri sonucu ortaya çıkan bu yapılar da yanlış müdahalelere maruz kalabilir. Bu nedenle, sağlık kontrolü olmadan yapılan müdahalelerden kaçınılmalıdır.

        Görsel Kaynak: istockphoto, shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 8 Mart 2026 (Ortadoğu'da Büyük Oyun: İsrail'in Planı İran-Arap Savaşı Mı?)

        İran'da şu an neler oluyor? Körfez Ülkeleri İran'ı vurur mu? Beyrut ve Tel Aviv'de neler oluyor? Trump İran'a asker mi gönderiyor? Hamaney'in halefi kim oldu: Savaş nereye gidiyor? Çin İran'a yardım mı ediyor? Ortadoğu'da büyük kırılma mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; İstanbul Aydın Ün...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti