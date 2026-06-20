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        Haberler Spor Voleybol Çin: 1 - Brezilya: 3 | MAÇ SONUCU

        Çin: 1 - Brezilya: 3 | MAÇ SONUCU

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Çin'i 3-1 yenen Brezilya, 7'de 7 yaparak namağlup unvanını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Brezilya doludizgin ilerliyor!

        Brezilya, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Çin'i 3-1 mağlup etti.

        Bu sonuçla Brezilya 7. galibiyetle namağlup şekilde yoluna devam ederken, Çin ise 2. kez yenildi.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

        Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Dong, Xie, Ni, Chen, Yang)

        Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Macris (Marcelle, Roberta, Kisy, Helena, Tainara, Diana)

        Setler: 24-26, 18-25, 25-19, 15-25

        Süre: 113 dakika

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