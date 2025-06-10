Çin ve ABD ticaret savaşını bitirmek için müzakereye başladı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret müzakerelerinin yeni turu, pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra’da başladı. Görüşmelerde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğindeki Çin heyeti ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in de dahil olduğu Amerikan heyeti yer aldı.

İlk günün ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerin iyi geçtiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise müzakereleri verimli olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin konusunda iyi iş çıkarıyoruz. Çin kolay değil" dedi. Trump, "Bana gelen raporların tamamı iyi" diye konuştu.

Çin heyetine başkanlık eden Başbakan Yardımcısı He Lifeng ise toplantıya ilişkin yorum yapmadı.

Pazartesi günü gerçekleştirilen altı saatlik toplantının ardından müzakerelerin salı günü devam edeceği duyuruldu.

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Londra’daki görüşmeler, geçtiğimiz ay Cenevre’de gerçekleştirilen müzakere turunun ardından ardından geldi. Cenevre’deki görüşmeler, Çin-ABD ticaret savaşında geçici bir ateşkes sağlanmasını mümkün kılmıştı. İki ülke, 12 Mayıs’ta yaptıkları açıklamada, şiddetlenen ticaret savaşının resesyon kaygılarını tetiklemesinin ardından karşılıklı olarak uyguladıkları yüzde 100’ün üzerindeki tarifelerin çoğunu 90 gün boyunca askıya alma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.