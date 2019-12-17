Çinli otomotiv üreticilerinden BAIC'in, Mercedes-Benz'in sahibi Daimler'deki hisse oranını artırmak istediği iddia edildi.

Reuters'in haberine göre, BAIC Daimler'deki hissesini yüzde 10'a çıkarmayı ve böylece şirketin yönetim kurulunda sandalye kapmayı istiyor.

Bir diğer Çinli otomotiv üreticisi Geely'nin de Daimler'de hissesi bulunuyor. Geely'nin Daimler'deki yüzde 9.69 oranındaki hissesine karşılık, BAIC'in Alman şirkette yüzde 5 oranında hissesi bulunuyor.

Her iki Çinli üreticinin de Daimler yönetim kurulunda söz hakkı bulunmuyor.

BAIC, Daimler'in uzun yıllardır Çin'deki ortağı olarak biliniyor. Beijing Benz Automotive isimli ortaklık kapsamda, BAIC'in Pekin'deki fabrikalarında Mercedes'in otomobilleri üretiliyor.

Daimler'in bir diğer ortağı Geely ise, yakın zaman içinde Smart'ın elektrikli versiyonlarının üretimini devralacak.