Çinli üretici Skywell'den Türkiye'ye ziyaret

Ulu Motor ile Çin'in teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri, mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

Çinliler üretim için masada Haberi Görüntüle

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin'in elektrikli otomobil üreticilerinden Skywell'in kurucu başkanı ve Skyworth Digital ve Skywell Europe sahibi ve kurucusu Stephen Wong, Skywell'in kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO) Wu Longba ile Skywell Türkiye ve Skywell Europe Bölge Direktörü Chen Quanrong Skywell, Türkiye'ye yönelik yeni yatırımlarını ve gelecek dönem piyasaya sunulacak yeni modellerini görüşmek ve Türkiye distribütörleri Ulu Motor ile olan mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek amacıyla temaslar gerçekleştirmek adına Türkiye ziyaretinde bulundular.