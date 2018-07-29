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Tunus temsilcisi daha sonra bir paylaşım daha yaptı. "Türk takipçilerin ilgilerine ve bizim güçlü oyun stilimize duydukları takdir için çok teşekkür ederiz. Ancak onlara cevap veremediğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.