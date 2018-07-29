Galatasaray maça istekli başlamasına karşın Tunus ekibinin oyuncuları sert futbolla tepki çekti. Maçın hakeminin de sert oyuna izin vermesinin ardından Galatasaraylı futbolcular da rakip oyunculara karşılık verdi ve tansiyon yükseldi.
35. dakikada İbrahim Mouchili'nin Sinan'a yaptığı direk faulü hakem sarı kartla geçiştirdi. Ev sahibi ekip futbolcuları; Belhanda, Feghouli ve Sinan Gümüş'e yaptıkları sert müdahalelerle dikkati çekti.
Maçın 40. dakikasında Maicon ile Khefifi arasındaki pozisyonda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray teknik heyeti ve yedek oyuncular da Club Africain'in sert futboluna tepki gösterdi.
Oyun yaklaşık 3 dakikalık duraklamanın ardından yeniden hareketlendi. Club Africain-Galatasaray maçında 40 dakika geride kalırken Tunus ekibinin oyuncuları karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren sergilediği sert futbolla Fatih Terim ve Hasan Saş'ı da sinirlendirdi. Maç 40. dakikada bir süre durdu...
İlk yarıdaki gerginlikten Galatasaraylı Belhanda da nasibini aldı. Faslı oyuncunun ilk yarıda forması yırtıldı.
Hakem sık sık duran ilk yarıya sadece 1 dakika eklerken; ikinci yarı daha sakin bir atmosferde geçti. Oyunda daha etkili olmaya başlayan Galatasaray sonuca uzatmalarda gitti.
Yunus Akgün'ün cezasahasına girerken sert şutu kaleciden sekti, dönen topu Henry Onyekuru tamamladı ve topu ağlarla buluşturarak Galatasaray'ın galibiyetini ilan etti Clup Africain: 0 - Galatasaray: 1
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Club Africain'in Twitter hesabına yoğun tepkiler gösterirken Fatih Terim maç sonrasında yaptığı açıklamada gerginliği azaltmak için konuştu.
Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan olaylara değinen Terim, "Maçta olan maçta kalıyor. Çok sert oldu. İçeride, devre arasında videodan bazı görüntüleri seyrettiğimizde bayağı risk atlatmıştı oyuncularımız."
"Olur bunlar ama olmasa iyi olur. Böyle bir durumda sakin kalıp kart yemeden maçı bitirmek önemli. Sanki puan maçı gibiydi. 90 dakika öyleydi."
"İyi bir hazırlık maçı yapmamızı sağladı bu. Sonuç çok önemli değil. Görmek istediklerimiz görmemiz önemli" dedi.
Club Africain ise maç sonucunu paylaşırken Galatasaray'ın adını kullanmak yerine "Misafirlerimiz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu tweetin altına yüzlerce yorum yaptı.
Tunus temsilcisi daha sonra bir paylaşım daha yaptı. "Türk takipçilerin ilgilerine ve bizim güçlü oyun stilimize duydukları takdir için çok teşekkür ederiz. Ancak onlara cevap veremediğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.
İşte o anlar...
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