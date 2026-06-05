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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması sonuçlandı

        Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması sonuçlandı

        Coca-Cola İçecek, bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım hakkında yürütülen Rekabet Kurulu soruşturmasının, şirket tarafından sunulan taahhütlerin kabul edilmesiyle idari para cezası uygulanmadan sona erdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması sonuçlandı

        Coca-Cola İçecek, bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında Rekabet Kurulu

        tarafından yürütülen soruşturmanın taahhüt kararıyla sonlandırıldığını duyurdu.

        Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun 10 Haziran 2025 tarihinde CCSD hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlattığının kamuoyuna

        açıklandığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, soruşturma sürecinin devamı sırasında CCSD tarafından rekabetçi endişelerin

        giderilmesine yönelik taahhüt başvurusu yapıldığı belirtildi.

        Söz konusu başvurunun Rekabet Kurulu tarafından uygun bulunmasının ardından taraflar arasında

        taahhüt görüşmelerinin başlatıldığı ifade edildi.

        İDARİ PARA CEZASI UYGULANMADI

        Şirket, yürütülen süreç sonunda sundukları taahhüt önerilerinin Kurul tarafından kabul edildiğini ve

        CCSD hakkında açılan soruşturmanın herhangi bir idari para cezası uygulanmaksızın taahhüt kararıyla sona erdirildiğini bildirdi.

        Açıklamada ayrıca, kabul edilen taahhütlere ilişkin uyum çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi.

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