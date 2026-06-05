Coca-Cola hakkında rekabet soruşturması sonuçlandı
Coca-Cola İçecek, bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım hakkında yürütülen Rekabet Kurulu soruşturmasının, şirket tarafından sunulan taahhütlerin kabul edilmesiyle idari para cezası uygulanmadan sona erdiğini açıkladı
Coca-Cola İçecek, bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında Rekabet Kurulu
tarafından yürütülen soruşturmanın taahhüt kararıyla sonlandırıldığını duyurdu.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun 10 Haziran 2025 tarihinde CCSD hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlattığının kamuoyuna
açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, soruşturma sürecinin devamı sırasında CCSD tarafından rekabetçi endişelerin
giderilmesine yönelik taahhüt başvurusu yapıldığı belirtildi.
Söz konusu başvurunun Rekabet Kurulu tarafından uygun bulunmasının ardından taraflar arasında
taahhüt görüşmelerinin başlatıldığı ifade edildi.
İDARİ PARA CEZASI UYGULANMADI
Şirket, yürütülen süreç sonunda sundukları taahhüt önerilerinin Kurul tarafından kabul edildiğini ve
CCSD hakkında açılan soruşturmanın herhangi bir idari para cezası uygulanmaksızın taahhüt kararıyla sona erdirildiğini bildirdi.
Açıklamada ayrıca, kabul edilen taahhütlere ilişkin uyum çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi.