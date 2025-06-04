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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Coco Gauff, Fransa Açık'ta yarı finalde - Tenis Haberleri

        Coco Gauff, Fransa Açık'ta yarı finalde

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ABD'li Coco Gauff, Madison Keys'i 2-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:53
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        Coco Gauff, Fransa Açık'ta yarı finalde
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        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ABD'li Coco Gauff, vatandaşı Madison Keys'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında 2 numaralı seribaşı Gauff ile 7 numaralı seribaşı Keys karşılaştı.

        2023 ABD Açık şampiyonu Gauff, iki saat 11 dakika süren mücadelede, rakibini 6-7, 6-4 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

        Gauff, yarı finalde Mirra Andreeva-Lois Boisson eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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