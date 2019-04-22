Turkcell’in dijital markası Lifecell, anne babaların çocuklarına ilk cep telefonu hattı alırken yaşadıkları endişelere son verme amacıyla bir 'ilk hat' paketi hazırladığını duyurdu.

'Lifecell İlk Hattım' ile çocuklara dijital zeka, İngilizce eğitimi, okuma alışkanlığı kazandırma ve zaman yönetimi gibi çözümlerin de yer aldığı bir platformun sunulması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, 'Lifecell İlk Hattım' ile ebeveynlerin çocuklarının güvenli internet kullanımını kontrol edebilmeleri ve aynı zamanda kimlerle görüşeceğini belirleyebilmeleri mümkün.

Pakete ek olarak sunulan 'çocuğum güvende' özelliğinin de, anne babaların çocuklarının bulundukları yeri öğrenmelerine imkan tanıdığı belirtiliyor.

'ENDİŞELERE YÖNELİK ÇÖZÜM SUNDUK'

Türkiye’de 60 milyona yakın internet kullanıcısı olduğuna ve bunların büyük bölümünü gençlerin oluşturduğuna dikkat çeken Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Ömer Barbaros Yiş, "8-14 yaş arasındaki çocuklarımızın da güvenli bir şekilde iletişim hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yeni bir hizmeti hayata geçirdik. ‘Lifecell İlk Hattım’ ile bugüne kadar çeşitli endişeler nedeniyle çocuklarını mobil iletişimden uzak tutan ailelere bir çözüm sunuyoruz. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın yeni dijital çağa ayak uydurabilmeleri için onlara özel çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Turkcell'den yapılan açıklamada, anne babaların 29 TL'ye çocukları için aylık 2 GB internet, BiP'ten BiP'e sınırsız iletişim ve her yöne 500 dakika konuşmayla 100 SMS'lik tarifeyi seçebildikleri kaydedildi. Bunun yanı sıra içinde internet içermeyen tarifenin ise 25TL'ye sunulduğu bildirildi.

İlk Hattım paketinde Aile Profili Güvenli İnternet, Çocuğum Güvende, Zaman Yönetimi Özelliği, Reklam Engelleme Özelliği, Akıllı Fatura, Tek Fatura, İlk Hattım Dergilik, Digital Zeka, İngilizce Eğitim, Paycell Kart gibi özelliklerin yer aldığı aktarılıyor.