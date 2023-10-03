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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo'ya bir ödül daha: Ayın futbolcusu seçildi - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo'ya bir ödül daha: Ayın futbolcusu seçildi

        Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo kariyerine bir ödül daha eklemeyi başardı. Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 19:58 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:58
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        Bu sezon Al-Nassr'ın gösterdiği başarılı form performansta başrol oynayan Cristiano Ronaldo bir ödül daha kazandı.

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        38 yaşındaki Portekizli yıldız oyuncu, Suudi Arabistan'da eylül ayının oyuncusu seçildi.

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        Roanldo, eylül ayında çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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        Cristiano Ronaldo, toplamda ise Al-Nassr formasıyla 29 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 25 gol, 8 asistlik gol katkısı sağladı.

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