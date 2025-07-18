Crystal Palace'tan skandal mail hatası!

Lyon ile birlikte kulüp sahipleri aynı olan Crystal Palace'ın bvüyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace, çok kulüplü sahiplilik kuralı nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edildi ve yerine Nothingham Forest alındı. Ancak Crystal Palace, belki de çok ufak bir hatayı yapmasaydı, bu cezayı almayacaktı.