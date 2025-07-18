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        Haberler Spor Futbol Crystal Palace'tan skandal mail hatası! - Futbol Haberleri

        Crystal Palace'tan skandal mail hatası!

        Geçtiğimiz sezon İngiltere Kupası'nı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmesine rağmen Konferans Ligi'ne düşürülen Crystal Palace'ın skandal hatası ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:05
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        Crystal Palace'tan skandal hata!
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        Lyon ile birlikte kulüp sahipleri aynı olan Crystal Palace'ın bvüyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.

        Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace, çok kulüplü sahiplilik kuralı nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edildi ve yerine Nothingham Forest alındı. Ancak Crystal Palace, belki de çok ufak bir hatayı yapmasaydı, bu cezayı almayacaktı.

        KURAL MAİLLERİNİ ALAMADI

        The Athletic'in haberine göre UEFA'ya yanlış mail adresi ileten Crystal Palace, Avrupa kupaları için gelen bazı kural maillerini alamadı.

        Bu yaşananlardan sonra da kulüp önümüzdeki sezon Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

        Sosyal medyaya düşen bu haber, en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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