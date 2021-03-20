Çukur 121. yeni bölüm fragmanı yayında! Çukur fragman izle

Çukur dizisinin 121. yeni bölüm fragmanında; amca, memnuniyetsizliğini Vartolu'ya söylerken, gidişat değişmediği takdirde sözünde durmayacağını ifade ederek açıkça meydan okuyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda gerilim artarken, ikilinin birbirine rest çekmesi dikkat çekiyor.

ÇUKUR 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç’ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur’da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak.

Yamaç ve Efsun’un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken, Akın’ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç’ı karşı karşıya getirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!