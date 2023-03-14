FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Tango Bourges Basket'i 84-56 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maç kıran kırana başladı. İlk periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, bu periyot 15-15 berabere bitti. İkinci periyotta oyunun hakimiyetini ele alan Mersin ekibi, devreye 42-24 önde girdi. Maçın 3. periyodunda ise aradaki sayı farkını açan Çukurova ekibi, bu periyotu da 58-48 önde tamamladı. Maçın son periyotunda iyice oyuna ağırlığını koyan ÇBK, serinin ilk maçını 84-56 kazandı.

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan da deprem bölgesinden Mersin'e gelen depremzedelerle maçı tribünde birlikte izledi.