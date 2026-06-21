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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili gençlerden Babalar Günü sürprizi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın ardından gençlerle bir araya geldi. AK Partili gençler, Babalar Günü dolayısıyla hazırladıkları tabloyu Erdoğan'a hediye etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi
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        TÜRGEV'in 30'uncu kuruluş yıl dönümü kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün gerçekleştirildi.

        DHA'nın haberine göre programın ardından alanda bulunan gençlerle bir araya gelen Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir tarafından Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan tablo takdim edildi.

        AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlandığı belirtilen tabloda, "İyi ki Erdoğan var", "Baba bir geceni de bize ayır" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.

        Tabloda bulunan "Baba bir geceni de bize ayır" ifadesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce bir röportajında anlattığı aile anısına gönderme yaptığı belirtildi. Erdoğan, söz konusu röportajda yoğun siyasi çalışmaları nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemlerde, kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba bir geceni de bize ayır" yazdığını aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de yer aldı.

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