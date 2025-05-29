Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Alper Yılmaz sorusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı'nı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Ziyaret sırasında sıcak ve samimi anlar yaşandı.

Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu Galatasaray formasını hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hediyeyi alırken, "Formayı da 53 yapmış." dedi. Barış Alper Yılmaz ise, "Her zaman." diyerek karşılık verdi.

🎥 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dursun Özbek arasında güldüren Barış Alper Yılmaz diyaloğu☺️



💬"Bu gidiyor mu?"

💬"Yok yok, burada nereye gidiyor?" pic.twitter.com/9VYVnpvyAJ — AA SPOR (@aa_spor) May 29, 2025

DURSUN ÖZBEK: "BURADA, NEREYE GİDİYOR?"

Hemen ardından Erdoğan, Galatasaraylı futbolcuyu Dursun Özbek'e gösterek "Bu gidiyor mu?" diye sordu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yok yok burada, nereye gidiyor?" sözleriyle Erdoğan'a yanıt verdi.