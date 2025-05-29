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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Alper Yılmaz sorusu! - Galatasaray Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Alper Yılmaz sorusu!

        Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı forma hediye ettiği kabulde, Erdoğan'ın "Bu gidiyor mu?" sorusu ve Başkan Dursun Özbek'in "Yok yok burada, nereye gidiyor?" yanıtı, salonda gülümseten anlara sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 20:28 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Alper sorusu!
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı'nı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Ziyaret sırasında sıcak ve samimi anlar yaşandı.

        Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu Galatasaray formasını hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hediyeyi alırken, "Formayı da 53 yapmış." dedi. Barış Alper Yılmaz ise, "Her zaman." diyerek karşılık verdi.

        DURSUN ÖZBEK: "BURADA, NEREYE GİDİYOR?"

        Hemen ardından Erdoğan, Galatasaraylı futbolcuyu Dursun Özbek'e gösterek "Bu gidiyor mu?" diye sordu.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yok yok burada, nereye gidiyor?" sözleriyle Erdoğan'a yanıt verdi.

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