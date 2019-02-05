Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gıda fiyatları, İş Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Vatandaşlarla yaptığı sohbette market fiyatlarının birbirini tutmamasından şikayet edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlanmakta olan Hal Yasası'yla sebze fiyatlarına ayar çekeceklerini söyledi.

'5 KOMİSYONCU VAR'



Erdoğan "Kimsenin çarşıdan pazardan bahsettiği yok herkes halinden memnun. Vatandaşlar, "Market fiyatları birbirini tutmuyor, onlara bağırdınız ama biraz daha bağırın" dediler. Tarım bakanına bazı talimatlar verdik, çalışıyorlar. Sebze fiyatlarına ayar çekme kararı aldık, gereken adımları atacağız. Arada bir tane komisyoncu yok 2,3,4,5 komisyoncu var. Her istasyonda bu fiyatlar artıyor. Herkes oradan karını alıyor. Çok farklı adımlar atmak suretiyle inşallah üreticiden çıktığında oradaki üretici halinden alıp tüketici haline gelen bu süreçte daha fazla aracı koymadan direk tüketici haline gelip buradan halka ulaşmasını sağlamak ve en uygun fiyatla vatandaşa ulaşması gayretinde olacağız" dedi.

'İŞ BANKASI HAZİNE'NİN MALI OLACAK'

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İş Bankası, Hazine'nin malı olacak; parlamento bu tarihi kararı alacaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE, IMF DEFTERİNİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPATTI'

Erdoğan, IMF'yle anlaşma iddialarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. Biz iktidara geldiğimizde IMF borcunu kucağımızda bulduk. Bir yandan dev yatırımlar yaparken bir yandan bu borcu ödedik. Türkiye'nin IMF defteri açılmamak üzere kapanmıştır"