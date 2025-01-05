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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde! - Trabzonspor Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde Trabzonspor taraftarına müjde verdi. Erdoğan, "Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek amacıyla Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, 82 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. Merkezde antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 17:55 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:55
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde!
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde Trabzonspor ile alakalı açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan, açıklamalarda bulunurken, "Bugün Trabzonspor için güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek amacıyla Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, 82 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. Merkezde antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak." dedi.

        "10 YILLIĞINA TRABZONSPOR'A TAHSİS EDİLECEK"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şenol Güneş Spor Tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz." şeklinde bordo mavili kulübe müjdeyi verdi.

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