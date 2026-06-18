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        Haberler Spor Futbol Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle ABD'de Dünya Kupası alanı kuruldu!

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle ABD'de Dünya Kupası alanı kuruldu!

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle ABD'de "Turkish Vibe Zone" etkinlik ve deneyim alanını kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 23:32 Güncelleme:
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        Los Angeles'ta 'Turkish Vibes Zone' kuruldu!

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD'nin Los Angeles kentinde "Türkiye is Here" (Türkiye burada) sloganıyla "Turkish Vibe Zone" etkinlik ve deneyim alanını hayata geçirdi.

        Gloria Molina Grand Park içerisinde 3050 metrekarelik alanda, 26 Haziran'a kadar A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı karşılaşmaların takibi ve basınla ilişkiler başta olmak üzere Türkiye'nin tanıtımına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        "Turkish Vibe Zone", karşılaşmaların naklen sunulacağı dev ekran, çeşitli medya içeriklerinin gerçekleştirileceği içerik stüdyosu, ziyaretçilerin kullanımına açık fotoğraf kabini, Türk lezzetlerinin ikram edileceği gastronomi alanı, protokol ağırlama, röportaj alanı, medya entegrasyonunun sağlanacağı basın merkezi ve sponsor stantlarının yer alacağı marka deneyim alanlarından oluşacak. Ayrıca konserler ve ünlü isimlerin ziyaretleri gibi etkinlikler de gerçekleşecek.

        Alandaki basın merkezi, Türkiye'den organizasyonun takibi için görevlendirilmiş basın mensuplarının irtibat ve koordinasyon noktası olacak. Medya çalışanları, bu alanda röportaj ve çekim yapabilecek.

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