        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Curtis Jones: Galatasaray'ın stadı benim favorim

        Curtis Jones: Galatasaray'ın stadı benim favorim

        Liverpool'un orta sahası Curtis Jones, verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. "Favori stadyumun hangisi?" sorusuna yanıt veren Jones, "Galatasaray'ın stadyumu. Adını tam olarak hatırlamıyorum ama orada oynadığımızda, daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 16:21 Güncelleme:
        1

        Liverpool forması giyen Curtis Jones, verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili bir itirafta bulundu.

        2

        "GALATASARAY STADI BENİM FAVORİM"

        Jones, verdiği röportajda gelen, "Favori stadyumun hangisi?" sorusunun ardından, "Galatasaray'ın stadyumu. Adını tam olarak hatırlamıyorum ama orada oynadığımızda, daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım." dedi.

        3

        Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadıkları maçın ardından kulaklarının çınladığını söyleyen Jones, "Sahada birbirimizi duyamıyorduk, öyle bir durumdu. Oynadığım en gürültülü stadyumdu." diye konuştu.

        4

        Liverpool forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 25 yaşındaki Curtis Jones, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

        5
        Karabük'te otelde doğal gaz kaçağı: Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğal gaz kaçağından etkilenen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. (İHA) 

