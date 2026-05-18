Curtis Jones: Galatasaray'ın stadı benim favorim
Liverpool'un orta sahası Curtis Jones, verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. "Favori stadyumun hangisi?" sorusuna yanıt veren Jones, "Galatasaray'ın stadyumu. Adını tam olarak hatırlamıyorum ama orada oynadığımızda, daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım." dedi.
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 16:21
"GALATASARAY STADI BENİM FAVORİM"
Jones, verdiği röportajda gelen, "Favori stadyumun hangisi?" sorusunun ardından, "Galatasaray'ın stadyumu. Adını tam olarak hatırlamıyorum ama orada oynadığımızda, daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım." dedi.
Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadıkları maçın ardından kulaklarının çınladığını söyleyen Jones, "Sahada birbirimizi duyamıyorduk, öyle bir durumdu. Oynadığım en gürültülü stadyumdu." diye konuştu.