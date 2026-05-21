Dacia Logan 13 yıl sonra Türkiye’ye dönüyor

Dacia’nın 2013 yılından sonra yeniden satışa sunduğu Yeni Logan, tamamen yenilenen tasarımı ve zengin donanım seçenekleriyle 1 Haziran itibarıyla yollarda olacak.

2026 yılının Dacia için önemli bir yıl olacağını kaydeden MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, "Yılın ilk çeyreğinde Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerimizin yenilenen versiyonlarını pazara sunduk. Haziran ayı itibarıyla da mevcut pazar şartlarında çok tercih edileceğini düşündüğümüz bir sedan şeçeneği olacak Logan modelimizi otomotiv pazarına kazandırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ürün atağı ile, Dacia’nın pazar payını artırmayı ve yeni ürün stratejimiz ile markayı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. 7 yıl garanti süresiyle Dacia’yı daha güçlü hale getiriyoruz" dedi.

REKLAM

Yeni Sandero 1 milyon 238 bin TL’den, yeni Sandero Stepway, 1 milyon 535 bin TL’den ve yeni Jogger ise 1 milyon 495 bin TL’den başlayan Mayıs ayına özel (nakit alımda geçerli) satış fiyatlarla satışa sunuldu.

LPG DEPOSU BÜYÜDÜ

Yeni Sandero Stepway, yeni Jogger ve yeni Logan ile birlikte sunulan Eco-G 120 Otomatik (EDC), yenilenen Dacia ürün ailesinin en fazla öne çıkan motor seçenekleri arasında yer alıyor. 1.2 litrelik ve 3 silindirli turbo beslemeli çift yakıt teknolojisine sahip motor, eski jenerasyona oranla çok daha yüksek bir performans sunuyor.

Verilen bilgiye göre, LPG depo kapasitesi 40 litreden 50 litreye çıkarıldı. Bu sayede Eco-G 120 motora sahip modellerin toplam menzilleri bin 500 kilometreye ulaşıyor.

Bununla birlikte, yeni Sandero ve yeni Logan modellerinde sunulan 1.0 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motor, önceki 90 hp’lik versiyona kıyasla artık 100 hp güç üretiyor ve 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Yeni Jogger ise ECO-G 120 manuel vites seçeneğine ilave olarak TCe 110 benzinli motor ve 6 vitesli manuel şanzıman ile birlikte tercih edilebiliyor.

REKLAM

13 YIL SONRA YENİDEN TÜRKİYE'DE

Yenilenen Dacia ürün ailesinin en yeni üyesi Yeni Logan, sedan versiyonuyla Türkiye’de Haziran ayı itibarıyla satışa sunuluyor.

2013 yılından sonra yeniden Türkiye’de yollara çıkacak olan Yeni Logan, lansmana özel 1 milyon 580 bin TL’lik fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

1.2 litrelik ve 3 silindirli turbo beslemeli motor seçeneği, 197 Nm tork ve 120 hp’lik Eco-G 120 (EDC-çift kavramalı) otomatik vitesle sunuluyor.

6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen 1.0 litrelik 3 silindirli turbo şarjlı TCe 100 motor seçeneği ise, 200 Nm tork ve 100 hp güç sunuyor.