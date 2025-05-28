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        Haberler Spor Futbol İtalya Daniel Comolli'nin yeni durağı Juventus - Futbol Haberleri

        Daniel Comolli'nin yeni durağı Juventus

        2018-2020 sezonları arasında Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünü yapan Daniel Comolli, İtalyan devi Juventus'un yeni CEO'su oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 23:04 Güncelleme: 28.05.2025 - 23:05
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        Daniel Comolli'nin yeni durağı Juventus!
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        Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Daniel Comolli'nin yeni adresi belli oldu.

        Di Marzio'nun haberine göre Damien Comolli, Serie A ekiplerinden Juventus'un yeni CEO'su oldu.

        Haberde, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

        AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

        Öte yandan Toulouse, 5 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Damien Comolli'nin görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

        FENERBAHÇE'DE ÇALIŞTI

        52 yaşındaki Damien Comolli, Monaco ve Arsenal'de scout olarak başladığı futbol kariyerinde 2004/05 ve 2008/2010'da St.Etienne'de sportif direktörlük, 2005/08'de Tottenham'da futbol şube sorumlusu, 2010/12'de Liverpool'da sportif direktörlük, 2018/2020'de Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaparak sürdürdü. Comolli, 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe'deki görevinden alınmıştı.

        Comolli, 2020 yılından bu yana ise Toulouse'de başkanlık görevini yürüttü.

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