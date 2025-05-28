Daniel Comolli'nin yeni durağı Juventus
2018-2020 sezonları arasında Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünü yapan Daniel Comolli, İtalyan devi Juventus'un yeni CEO'su oldu.
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Daniel Comolli'nin yeni adresi belli oldu.
Di Marzio'nun haberine göre Damien Comolli, Serie A ekiplerinden Juventus'un yeni CEO'su oldu.
Haberde, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.
AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI
Öte yandan Toulouse, 5 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Damien Comolli'nin görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.
FENERBAHÇE'DE ÇALIŞTI
52 yaşındaki Damien Comolli, Monaco ve Arsenal'de scout olarak başladığı futbol kariyerinde 2004/05 ve 2008/2010'da St.Etienne'de sportif direktörlük, 2005/08'de Tottenham'da futbol şube sorumlusu, 2010/12'de Liverpool'da sportif direktörlük, 2018/2020'de Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaparak sürdürdü. Comolli, 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe'deki görevinden alınmıştı.
Comolli, 2020 yılından bu yana ise Toulouse'de başkanlık görevini yürüttü.