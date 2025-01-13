Darüşşafaka Lassa: 85 - Bursaspor Yörsan: 81 | MAÇ SONUCU

Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Darüşşafaka Lassa, evinde ağırladığı Bursaspor Yörsan'ı 85-81 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi ev sahibi ekipte 24 sayı üreten Omari Moore oldu. Bu sonucun ardından Darüşşafaka Lassa, ligde 5 maç sonra kazandı ve 3’üncü galibiyetini aldı. Bursaspor Yörsan ise 7’nci mağlubiyetini yaşadı.