Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te yapılacak.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 11 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor.

Zalgiris ise 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor

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