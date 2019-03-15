Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'nın Çek oyuncusu David Pavelka, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e çok özel açıklamalar yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, ligin 2. yarısındaki kötü gidişe son verdiklerini belirterek "Kötü gidişi durdurmak bizim için önemliydi. Trabzon galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak Göztepe maçı için adil bir sonuç diyebiliriz… Bizim için orada asıl önemli olan, gol yemeden alınan 1 puandı. Şimdi önemli olan şey, aldığımız bu pozitif enerjiyi önümüzdeki haftalara yayabilmek ve daha iyi sonuçlar almak" ifadelerini kullandı.
Pavelka, Akhisar maçının kendileri için önemli olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Akhisar maçı bizim için oldukça önemli… Kazanmak için en yüksek performansımızı ortaya koymamız lazım.Çünkü ligin son sırasında olan bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da maçı kazanmak ve ligde tutunmaya çalışmak için her şeylerini verecekler… Biz de bu maçı kazanıp tehlike hattından uzaklaşmak istiyoruz."
"DAHA İYİ ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
"Ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapamadık. Ardından durumu tersine çevirmek için çok çabaladık. Çabaladıkça, başaramadık. Başaramadıkça da daha fazla üzüldük. Bu da bizi psikolojik olarak etkiledi. Son 2 maçta aldığımız sonuçlarla birlikte bu durumdan çıkmış bulunmaktayız ve daha iyi bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."
"HOCAMIZ HÜCUMA DÖNÜK OYNAMAMI İSTİYOR"
"Hocamız benim biraz daha hücuma dönük oynamamı istiyor. Ben de son haftalarda buna dikkat ediyorum. Tabi ki bu benim doğal pozisyonum değil. Ancak ofansif anlamda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda benim de aldığım bir sorumluluk olarak nitelendirebiliriz. Takıma hücum anlamında daha fazla yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendimi de son 2 maçtır hücum aksiyonların içinde bulunduğum için oldukça iyi hissediyorum."
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