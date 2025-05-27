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        Haberler Spor Futbol İtalya De Bruyne adım adım Napoli'ye - Futbol Haberleri

        De Bruyne adım adım Napoli'ye

        Manchester City ile yolları ayrılan Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne, İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olmak için gün sayıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 14:26 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:26
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        De Bruyne adım adım Napoli'ye!
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        2015'ten beri Manchester City forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin yeni adresi belli oluyor.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tecrübeli orta saha oyuncusunun temsilcileri, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak üzere İtalya'ya gitti.

        Napoli ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, De Bruyne'nin kısa zaman içinde İtalyan kulübüyle 3 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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