De Bruyne adım adım Napoli'ye
Manchester City ile yolları ayrılan Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne, İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olmak için gün sayıyor.
2015'ten beri Manchester City forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin yeni adresi belli oluyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tecrübeli orta saha oyuncusunun temsilcileri, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak üzere İtalya'ya gitti.
Napoli ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, De Bruyne'nin kısa zaman içinde İtalyan kulübüyle 3 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.