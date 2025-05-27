De Bruyne adım adım Napoli'ye!

2015'ten beri Manchester City forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tecrübeli orta saha oyuncusunun temsilcileri, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak üzere İtalya'ya gitti.

Napoli ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, De Bruyne'nin kısa zaman içinde İtalyan kulübüyle 3 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.