2017 yılının Kasım ayında Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik (VR) oyunlarından Kayıp Efsaneler’i çıkaran Bond Game Studio ekibinin yeni VR oyunu Dede Korkut Chronicles, Oculus Store’da yerini aldı.

VR aksiyon macera türündeki Dede Korkut Chronicles oyunu, Samsung Gear VR kullanıcıları için yayınlandı. Türk yazılımcı ve tasarımcılardan oluşan bir oyun yapım stüdyosu olan Bond Game’in yeni oyunu, Oculus Go ve Samsung Gear VR mobil platformlarında kullanıcılara sunuldu.

2018 yılının son günlerinde UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne alınan Dede Korkut Destanı, Dede Korkut Chronicles ile birlikte VR oyun dünyası ile de tanışmış oldu.

ORTA ASYA’DAN SANAL GERÇEKLİĞE

Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destanı Dede Korkut Hikayeleri’nden ilham alarak, 8 farklı dilde hazırlanan Dede Korkut Chronicles, toplam 12 hikaye arasından Tepegöz ile Basat’ın destansı mücadelesini konu ediniyor.

Samsung desteğiyle geliştirilen oyunda, Orta Asya’nın büyülü coğrafyasında Basat karakterine bürünerek Oğuz halkını Tepegöz’ün lanetinden kurtarmaya çalışırken, size eşlik edecek olan peri kızıyla birlikte kılıç, kalkan ve arbalet kullanarak, canavarlarla mücadele ediyorsunuz.

Dede Korkut Chronicles’ın seslendirmesini ise geçen yıl kaybettiğimiz ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı (80’ler kuşağı çocuklarının favori çizgi filmi Şirinler’in ikonikleşmiş jeneriğini seslendirmiş ve “İyi bir çocuk olursanız, belki Şirinleri bile görebilirsiniz” sözüyle bir nesilin aklına kazınmıştı) yaptı.

MOBİLE DE GELECEK

Bond Game Studio ekibi, yakın zamanda Dede Korkut Chronicles’ın Android versiyonunun da Google Play Store platformunda yayınlanacağını duyurdu. Daha önce de kültürel öğelerin yer aldığı karakter ve temaları oyun dünyasına taşıyan Bond Game Studio ekibi, “Kayıp Efsaneler” puzzle oyununda Hacivat ile Karagöz gibi iki ikonik karakteri ele almıştı.