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Batı'dan oligarkların yatlarına sıkı takip

Rusya - Ukrayna'yı işgalini devam ettirirken Batı, Putin'e yakın olan oligarkların ve servetlerinin peşine düştü. Biden, oligarklara "haksız kazançlarınızın peşindeyiz" mesajı gönderilirken özellikle milyarder oligarkların yatlarına dikkat çekti. Pek çok oligark yaptırım listesine alındı ve denizde yat avı başladı. İtalya ve Fransa'da bazı yatlara el konuldu. Bazıları ise yaptırımlardan uzak sularda seyrini sürdürüyor. Rus oligarklara ait yatların değerinin 5.5 milyar dolar civarında olduğu sanılıyor. İşte onlardan bazıları

HABERTURK.COM
  • 01
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı dünyası Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletirken ABD Başkanı Biden salı günü yaptığı 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında oligarklara özel bir bölüm ayırarak, ABD Adalet Bakanlığı yeni bir görev gücüyle Rus oligarklarının peşine düşeceğini belirtmiş ve "Yatlarınızı, lüks dairelerinizi, özel jetlerinizi bulmak ve ele geçirmek için Avrupalı müttefiklerimizle birleşiyoruz. Haksız kazançlarınızın peşine düşüyoruz" demişti.
  • 02
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Yaptırımlar açıklandığı esnada bir dönem Arsenal Futbol Kulübü'nün ana hissedarlarından olan ve Putin'e yakınlığıyla bilinen oligarklardan biri olan Usmanov'un yatı Dilbar'ın 150 milyon dolarlık tadilat için Hamburg'da bir tersanede olduğu ve Almanya'nın, 650 milyon dolara sahip ve 1.5 futbol sahası büyüklüğündeki yata el koyduğu iddiaları ortaya atıldı.
  • 03
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Hamburg Eyaleti Ekonomi Bakanlığı ise yata el konduğunu doğrulamadı zira Kremlin güdümündeki oligarklara ait süper yatlara ve jetlere ulaşmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Örneğin Usmanov'un annesinin adını taşıyan Dilbar isimli yat, off shore vergi cenneti Kayman Adaları bandıralı ve Malta'da kayıtlı bir şirkete ait görünüyor. 
  • 04
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    İngiliz medyasındaki haberlere göre ABD ve Avrupa'nın peşine düştüğü oligarkların 25 metreden daha uzun olan ve süperyat sınıfına giren 56 gemisi bulunuyor ve toplam değeri 5.5 milyar dolar civarında. Yatların bazıları yaptırımlardan uzak güvenli sularda demirleyip yetkililerle saklambaç oynamaya devam ederken, Akdeniz sularındaki bazı yatlara ise el konduğu ortaya çıktı. Peki bu yatlar nerede, sahipleri kim?
  • 05
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Putin'e ait olduğuna inanılan Alman yapımı Rus bandıralı bir süperyat olan Graceful, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden iki hafta önce 7 Şubat'ta Hamburg'da bir tersaneden ayrıldı. 
  • 06
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Şu anda Rusya'nın Baltık limanı Kaliningrad'da, Batı yaptırımlarının ulaşamayacağı bir yerde demirlediği görülüyor.
  • 07
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Amore Vero isimli bir başka süper yata ise Fransa'nın Alpes-Côte d'Azur bölgesindeki tatil kasabası La Ciotat kasabasında demirliyken yetkililerce el konuldu. Fransa Maliye Bakanlığı 88 metrelik yata ait mürettebatın tadilat işlemleri bitmeden yola çıkma hazırlığı yaptığını açıkladı.
  • 08
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    120 milyon dolarlık yatın, Rus enerji devi Rosneft'in üst düzey yöneticisi Igor Sechin'e ait olduğuna inanılıyor. Putin'e yakınlığıyla bilinen Sechin, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana ABD'nin yaptırım listesindeydi. 
  • 09
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    İtalya'da ise San Remo limanındaki İngiliz Virgin Adaları bandıralı 132 metrelik süper yat Lena'ya el kondu. Yetkililer, teknenin Putin'in en yakınlarından ve Avrupa Birliği'nin son yaptırım listesinde yer alan Gennady Timchenko'ya ait olduğunu açıkladı. 
  • 10
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Servetinin 16 milyar dolardan fazla olduğu bilinen Timchenko; başta enerji, ulaşım ve altyapı olmak üzere pek çok sektörde varlık gösteren Volga Grubu'nun kurucusu olarak biliniyor.
  • 11
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    İtalyanların el koyduğu bir diğer yat ise 65 metre uzunluğa ve 27 milyon dolar değere sahip Lady M olarak açıkladı. Diğerlerinin yanında mütevazı kalan yata, İtalyan Rivierası Imperia'da demirliydi.
  • 12
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Başbakan Draghi'nin sözcüsü açıklamasında yatın çelik baronu olarak bilinen ve 30 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin adamı olarak kayıtlara geçen Alexei Mordashov'a ait olduğunu duyurdu. İtalya, geçen haftadan bu yana Sardunya, Ligurya kıyıları ve Como Gölü de dahil olmak üzere süper zenginlerin uğrak noktalarında yat ve malikânelerde 143 milyon euro ele geçirildiğiini de açıkladı.
  • 13
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Öte yandan, Mordashov'un 500 milyon dolar değerindeki 142 metrelik devasa yatı Nord, ABD veya AB yaptırımlarının yetkisi altında olmayan Hint Okyanusu'ndaki Seyşeller'de demirli.
  • 14
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Forbes'in milyarderler listesindeki Rus oligarkların çoğu henüz Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından yaptırım altına alınmadı ve süper yatları okyanuslardaki seyrine devam ediyor.
  • 15
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Alisher Usmanov'un bir diğer yatı olan 300 milyon dolar değerindeki 111 metrelik Lady Gulya, şu an Sri Lanka'nın Galle Limanı'nda yaptırımlardan uzak.
  • 16
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Yaptırım listesindeki Rusya'nın en büyük bankalarındaki VTB'nin başı olan Andrey Kostin'e ait 65 metrelik Sea Rhapsody de Seyşeller'deki güvenli limanında bekliyor.
  • 17
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Gübre üreticisi EuroChem ve kömür devi SUEK'in kurucusu olan Melnichenko'ya ait toplam değerinin 750 milyon dolar olduğu sanılan iki yattan biri son olarak Hindistan'ın batı kıyısında görülürken, diğeri ise harekatın başlamasından bir gün sonra Trieste'ydi. Son konumu bilinmiyor.
  • 18
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    Rus inşaat şirketi LSR'nin kurucusu, Leniningrad Oblast'ı Valiliği yapmış ve 2018'dce ABD'nin yaptırım listesine giren Putin'in yakın dostu Molchanov'a ait  Cayman Adaları bandıları Aurora isimli yat en son Barcelona'da görüldü.
  • 19
    Denizde 5.5 milyar dolarlık takip

    2014 yılında ''Motoryat'' kategorisinde birinci olan Madame Gu, Dubai'de seyir halinde. Yat, çelik devi olan Duma üyesi Andrei Skoch'a ait. Skoch'un 7 milyar dolarlık serveti olduğuna inanılıyor

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