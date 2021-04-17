Süper Lig'in 35. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Denizlispor, BB Erzurumspor'u ağırladı.
2. dakikada konuk ekip, Emrah Başsan'ın golü ile öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti.
46 ve 64. dakikalarda Rodallega'nın golleri skoru Denizlispor lehine değiştirdi: 2-1.
56. dakikada oyuna giren Elbasan Rashani, 79'da skoru eşitledi. Kosovalı futbolcu, 86'da sonucu ilan etti: 3-2.
Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğe gelişiyle toparlanma sinyalleri veren Erzurum, ligde 9 maç aradan sonra 3 puana kavuştu ve puanını 31'e yükseltti. Denizlispor ise 26 puanda kaldı.
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