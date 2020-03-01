Geçen hafta teknik direktörlüğe Bülent Uygun'u getiren Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlıları galibiyete götüren goller Mustafa Yumlu ve Barrow'dan geldi. Üst üste 6. mağlubiyetini alan Yeni Malatyaspor'da Hadebe kırmızı kart gördü.

MAÇIN DAKİKALARI

9. dakikada kullanılan korner vuruşunda Estupinan kafayı vurdu ve top direkten döndü!

12. dakikada Denizlispor bir kez daha gole yaklaştı. İleriye uzun atılan topu Estupinan kontrol etti. Kolombiyalı oyuncunun vuruşu kaleci Farnolle'den döndü. Topu önünde bulan Sacko'dan önce Yeni Malatyaspor savunması araya girerek golü önledi.

18. dakikada ev sahibi ekipte Barrow sol kanattan yüklendi. Robin Yalçın yetenekli oyuncuyu faul yaparak durdurdu ve sarı kartı gördü.

22. dakikada Mustafa Yumlu, kaleci Farnolle'nin önde olduğunu gördü. Kendi yarı sahasından çektiği şutu son anda Farnolle kornere çeldi.

34. dakikada Denizlispor aradığı golü Mustafa Yumlu ile buldu. Kullanılan korner atışında top kafalardan sekti, altı pasın içindeki Mustafa Yumlu fileleri bulmayı başardı.

38. dakikada Arturo Mina kontrol ettiği topu ayağından aştı. Araya giren Estupinan topu kaparken Mina rakibini faulle durdurdu.

45+1. dakikada Estupinan ile girdiği ikili mücadele rakibine çok sert bir hareket yapan Teenage Lingani Hadebe, direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

46. dakikada Yeni Malatyaspor ikinci yarıya hızlı başladı. Arturo Mina'nın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

58. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Estupinan, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Pozisyon öncesi Denizlispor'un elle oynamasını tespit eden VAR, penaltıyı iptal etti.

63. dakikada ceza sahasına sol köşeden giren Barrow pasını yerden Özgür Çek'e verdi. Özgür'ün vuruşunda top arka direkten döndü.

75. dakikada ceza sahasına ortalanan topu Hugo Rodallega, Modou Barrow'un önüne indirdi. Barrow düzgün bir vuruşla Denizlispor'u 2-0 öne geçirdi.

Maç Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.