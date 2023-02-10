Yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde

"ÇALIŞMALAR TAM HIZLA DEVAM EDİYOR"



Elbistan'da yardım faaliyetlerine destek veren yönetmen Muhammed Erkam Bülbül de Twitter hesabından, "Sabah itibariyle Elbistan'da Türkiye'nin her yerinden TIR'lar yığılmış durumda. AFAD çadırları, iş makineleri... Enkaz başında gece boyunca ve şu an çalışmalar tam hızla devam ediyor. Devleti de milleti de iliklerinize kadar görebiliyorsunuz burada..." ifadelerini paylaştı.