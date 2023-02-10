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Yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde

Ünlü müzisyen ve oyuncular, 10 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından depremden etkilenen bölgelere giderek, yardım faaliyetlerine destek veriyor

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AA / HABERTURK.COM
  • Depremlerin ardından yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde - Magazin haberleri

    Birçok ünlü isim, sosyal medya üzerinden topladığı bağışları TIR'lara yükleyip, ihtiyaç duyulan illere gönderirken, bazı sanatçılar ise yardımları bizzat götürdü.

    'AHBAP Derneği'nin kurucusu, müzisyen Haluk Levent, depremin duyulmasının hemen ardından Hatay'a giderek, derneğin yardım çalışmalarına bizzat katıldı. Sosyal medya hesaplarında ihtiyaçları ve gelişmeleri paylaşan Levent, çadır, jeneratör ve gıda gibi bölgedeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla dün İstanbul'a döndü.
  • Depremlerin ardından yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde - Magazin haberleri

    "BİR MUCİZEYE TANIKLIK ETTİK"

    Hatay'da sıcak yemek, barınma, ısınma ve diğer temel ihtiyaçları gidermek amacıyla kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar Derneği' ile Hatay'da bulunan oyuncu Gamze Özçelik, son paylaşımında enkazdan kurtarılan bir bebeğin fotoğrafını paylaşarak, "Bugün bir mucizeye tanıklık ettik..." ifadelerini kullandı.
  • Depremlerin ardından yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde - Magazin haberleri

    "GÖNÜLLÜ İHTİYACIMIZ VAR"

    Oyuncu Mert Fırat, 'İhtiyaç Haritası' aracılığıyla Hatay'da yardım çalışmalarına destekte bulunuyor. Sosyal medya hesabından Adana'dan bir video yayınlayan Fırat, "Gönüllü ihtiyacımız var. 'İhtiyaç Haritası' üzerinden başvurunuzu bekliyoruz. Adana, Hatay, Maraş, Adıyaman'da depo gönüllüleri arıyoruz" paylaşımında bulundu.
  • Depremlerin ardından yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde - Magazin haberleri

    "YARDIMA GİDİYORUZ"

    Birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından Hatay'a doğru yola çıktığını duyuran Yağmur Atacan, "Biz eşya götürmüyoruz. AFAD'dan aldığımız izinle off-road araçlarla yardıma gidiyoruz. TIR'larla bölgeye giden yardımları, ulaşılamayan küçük köylere götürebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

    Atacan, ayrıca gönüllü olarak gidenlere, organize olmadan ve izinsiz yola çıkmama uyarısında bulundu.
  • Depremlerin ardından yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde - Magazin haberleri

    SICAK YEMEK DAĞITIMI FAALİYETLERİNE DESTEK VERDİ

    Müzisyen Murat Kekilli de depremin ardından Hatay'a giderek, Kızılay'ın sıcak yemek dağıtımı faaliyetlerine destek veriyor.
  • Depremlerin ardından yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde - Magazin haberleri

    "ÇALIŞMALAR TAM HIZLA DEVAM EDİYOR"

    Elbistan'da yardım faaliyetlerine destek veren yönetmen Muhammed Erkam Bülbül de Twitter hesabından, "Sabah itibariyle Elbistan'da Türkiye'nin her yerinden TIR'lar yığılmış durumda. AFAD çadırları, iş makineleri... Enkaz başında gece boyunca ve şu an çalışmalar tam hızla devam ediyor. Devleti de milleti de iliklerinize kadar görebiliyorsunuz burada..." ifadelerini paylaştı.
  • Depremlerin ardından yaraları sarmak isteyen ünlü isimler deprem bölgesinde - Magazin haberleri

    Hakan Hatipoğlu ile Ekin Mert Daymaz da Hatay'daki durumu sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

    Fotoğraflar: Instagram, Twitter

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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