        Derbideki penaltı kararına Portekizli hakem hocalarından destek! - Fenerbahçe Haberleri

        Derbideki penaltı kararına Portekizli hakem hocalarından destek!

        Fenerbahçe, Beşiktaş'ı son dakikada gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Tartışılan penaltı pozisyonunda Yasin Kol'un kararı, Joao Capela ve Vitor Melo Pereira tarafından IFAB kurallarına uygun bulunarak desteklendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Penaltı kararına Portekizli hakem hocalarından destek!

        Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. 90 dakika sonunda gol sesi çıkmazken mücadelenin son anlarında penaltı kararı çıktı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getirdi.

        Mücadele sonrasında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonu tartışılırken, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in ulaştığı bilgiye göre, TFF'nin Portekizli hakem hocaları Joao Capela ve Vitor Melo Pereira, penaltı konusunda Yasin Kol'u haklı buldu.

        Hakem hocaları, IFAB kurallarına göre "Nene'ye ceza sahası dışında başlayan müdahale içeride de devam ediyor" görüşünde mutabık kaldı. Derbinin hakemi Yasin Kol'un raporlara göre iyi not alması bekleniyor.

