Derya Yannier: EuroLeague'de yarışmacı olmaya devam etmek kolay değil

Sezonu 3 kupayla kapatan Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"İLK GÜNKÜ VİZYONDAN HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ADIM ATILMADI"

Benim Fenerbahçe'deki 5. sezonum tamamlandı. Beş sene önce, o zamanki şube yöneticimiz Sertaç Komsuoğlu'yla oturduğumuzda, beni buraya bu göreve davet ettiğinde ne istediğini, vizyon olarak ne gördüğünü ona sormuştum. O da bana Fenerbahçe'nin tekrar Avrupa'nın zirvesine gelmesi gerektiğini, hep buralarda olması gerektiğini söylemişti.

O zamanki dönemde hâlihazırda ciddi bir parasal kayıp vardı. Bu kaybın da minimize edilmesi gerektiğini söylemişti bana. Ben de bu görevi kabul ederken onlardan sadece, bize bu rahat çalışma imkânını ve esnekliği sağlamalarını istemiştim.

Son 1 sene içerisinde 3 defa yöneticilerimiz ve başkanımız değişti ama şunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim: Hangi başkan, yönetim kurulu ya da şube sorumlusu gelirse gelsin, o ilk günkü bize yaklaşım ve vizyondan hiçbir şekilde geri adım atılmadı.

💥 Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier HT Spor'a açıklamalarda bulunuyor!



🎙️Derya Yannier: Benim Fenerbahçe'deki beşinci sezonum tamamlandı. Beş sene önce, o zamanki şube yöneticimiz Sertaç Komsuoğlu'yla oturduğumuzda, beni buraya bu göreve davet ettiğinde ne… pic.twitter.com/8nurDYdgRU — HT Spor (@HTSpor) June 21, 2026

"F.BAHÇE FİNANSAL AÇIDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR NOKTAYA GELDİ"

Fenerbahçe basketbolu, son 3 sezonda Türkiye'de bir tane Cumhurbaşkanlığı Kupası haricinde bütün kupaları kazandı. Bunu yaparken de EuroLeague'de 3 defa üst üste Final Four yapıldı, bir defa EuroLeague kazanıldı. Bunları başarırken de Fenerbahçe basketbolu finansal açıdan sürdürülebilir bir noktaya geldi.

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💥 Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier HT Spor'a açıklamalarda bulunuyor!



🎙️Derya Yannier: Fenerbahçe basketbolu, son üç sezonda Türkiye'de bir tane Cumhurbaşkanlığı Kupası haricinde bütün kupaları kazandı. Bunu yaparken de EuroLeague'de üç defa üst üste Final Four… https://t.co/aY0OC4aun2 — HT Spor (@HTSpor) June 21, 2026

"EUROLEAGUE'DE YARIŞMACI OLMAYA DEVAM ETMEK KOLAY DEĞİL"

Hem yarışmacı olmaya devam edebilmek, hem bütün bu başarıları kazanabilmek hem de harcamaları kontrol altında tutabilmek kolay bir şey değil. Özellikle günümüz piyasasında, EuroLeague'de her sezon 4-5 takım olağan dışı paralar harcıyor. Burada Rus takımlarının olmadığını da göz ardı etmemek lazım.

Bu harcamalar yapılırken şunu diyebilirsiniz: “Tamam, bu takımlara gidenler gitsin; ben kalan oyunculara bakayım.” Fakat öyle olmuyor. Bu aslında bir domino etkisi gibi. Oraya giden oyuncular yüksek kontratlara imza attığında, diğer oyuncular da bu rakamları duyuyor ve onlar da menajerlerini bu yönde baskı altına alıyorlar.

💥 Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier HT Spor'a açıklamalarda bulunuyor!



🎙️Derya Yannier: Hem yarışmacı olmaya devam edebilmek, hem bütün bu başarıları kazanabilmek hem de harcamaları kontrol altında tutabilmek kolay bir şey değil.Özellikle günümüz piyasasında,… https://t.co/d8vb3g29bi pic.twitter.com/urIt1bWehU — HT Spor (@HTSpor) June 21, 2026

"BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE İÇİN HAZIR"

26'sında göreceğiz ama son toplantıda şu çok netti; biz de bunu çok net dile getirdik. Eğer tekrar 20 takım olacaksak, Beşiktaş'ın buna hazır olduğunu ve bu yükü kaldırabileceğini düşündüğümüzü ifade ettik. Türk basketbolu için de bunun çok pozitif olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla, eğer 20 takım kararı çıkarsa ben Beşiktaş'ın EuroLeague'de olacağına inanıyorum. Ama 20 takım kararı çıkmaz ve 19 takımla devam edilirse, o zaman da dediğim gibi takımların takvimi en azından biraz rahatlamış olacak.

Beşiktaş dışında adaylar var ama bence onların arasında, dediğim gibi, biz de orada Anadolu Efes'le beraber görüşümüzü çok net şekilde bildirdik. Bence kulüplerin çoğunluğu da o pozisyona en net adayın Beşiktaş olduğunu düşünüyor.