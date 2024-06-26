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        Haberler Gündem Güncel Dev vatozun kuyruğunu kesip halat bağladılar: "Yardım istercesine önüme yattı" | Son dakika haberleri

        Dev vatozun kuyruğunu kesip halat bağladılar: "Yardım istercesine önüme yattı"

        Türkiye'de sokak hayvanlarına kötü muamele ve işkence eden canilerle sık sık karşılaşılırken bu kez yaşanan olay "pes" dedirtti. Ege Denizi'nde dalış yapan Müjdat Turan, yaklaşık 2 metre boyunda kuyruğu kesilmiş ve halatla bağlanmış bir vatozu su altı kamerasıyla görüntüledi. Turan, "Sanki benden yardım ister gibi bir hali vardı. Fakat o derinlikte, o halatı sökemezdim. Her ne kadar kuyruğu kesilmiş olsa da hala bir tehlike arz ediyordu. Ben de o nedenle yaklaşmadım. Üzücü bir şekilde onu halatla o dünyasında bıraktım." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:12
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        Ege Denizi'nin kuzeyinde trofe avı içi dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bir süre sonra kendisine bir vatozun yaklaştığını fark etti.

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        Turan, kuyruk kısmı kesilmiş ve halatla bağlanmış olan vatozu su altı kamerasıyla görüntüledi.

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        "SANKİ BENDEN YARDIM İSTER GİBİ BİR HALİ VARDI"

        Denizde 18 metrelerdeki bir batığa dalış gerçekleştirdiğini belirten Müjdat Turan, "Balık avlamak için daldım. Derin su. Dibe indiğimde bana doğru yaklaşan dev bir vatozu gördüm. Biraz ürktüm. Çünkü çok büyüktü. Bana doğru geldiğinde, dikkatli olarak bakınca vatozun kuyruğunun kesilmiş olduğunu ve ucunda da kalın bir halatla bağlı olduğunu gördüm. Aslında vatoz benim önüme gelip yattı, sanki benden bir yardım ister gibi bir hali vardı. Fakat o derinlikte, o halatı sökemezdim. Her ne kadar kuyruğu kesilmiş olsa da hala bir tehlike arz ediyordu. Ben de o nedenle yaklaşmadım. Üzücü bir şekilde onu halatla o dünyasında bıraktım. Keşke o halatı sökebilseydim. Üzüldüm" dedi.

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        "70-80 KİLO CİVARINDA DEV BİR VATOZDU"

        Sosyal medyadaki takipçilerinin de yorumlarında vatozu halattan kurtarmasını takip ettiğini belirten Turan, "Maalesef o derinlikte, o halatı sökemezdim. Uzmanlar vatozların dinozorlar çağından kalma olduğunu söylüyor. Gerçekten bu büyükteki bir vatozla karşı karşıya gelmek beni heyecanlandırdı. Ben de bu görüntüleri kaydedip, takipçilerimle paylaştım. Yaklaşık 2 metre boyunda, 70-80 kilo civarında dev bir vatozdu. Bu bölgede türünün en büyüklerinden diyebilirim. Bizim burada 'zehirli vatoz' diye geçiyor. Bir de 'kamçılı vatozlar' var. Onlar farklı, onlar daha zehirsiz oluyor. Ama bu hançer gibi iğnesiyle düşmanını ölümcül bir zehirle yok edebiliyor. Çok tehlikeli bir vatoz türü. Benim tahminim, o halatında bir balıkçı tarafından yakalanıp kuyruğu bağlandıktan sonra kesilip, denize atılmış. Muhtemelen bir insan yüzü görmüş" diye konuştu.

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        #vatoz
        #datça
        #hayvana işkence
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