Devler Ligi'nde 1. ön eleme turu başladı! İşte sonuçlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı başladı. Devler Ligi'nde ilk olarak 6 karşılaşma oynandı.
Giriş: 10.07.2024 - 00:34 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:34
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Lig'nin 1. eleme turunda 6 maç oynandı.
Rövanş karşılaşmalarının 16-17 Temmuz'da yapılacağı ilk turda bugün alınan sonuçlar şöyle:
Panevezys-HJK Helsinki: 3-0
Hamrun Spartans-Lincoln Red: 0-1
The New Saints-Decic Tuzi: 3-0
UE Santa Coloma-Ballkani: 1-2
Vikingur-Shamrock Rovers: 0-0
Virtus-Steaua Bükreş: 1-7
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