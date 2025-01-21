Diego Carlos, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler Sambacı yıldızı sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki tecrübeli savunmacının raporlarında bir sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacak.

Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/MGo71Zkre0

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir." denildi.

15 Mart 1993'de dünyaya gelen Diego Carlos, futbola ülkesi Brezilya'da başladı. 2014'e kadar Brezilya'da Desportivo U20, Sao Paulo U20, Paulista-SP ve Madureira formalarını terleten Diego Carlos, 2014'te Portekiz ekibi Estoril'e transfer olarak Avrupa futboluna geçiş yaptı. Sambacı, 1 sezon Porto B takımında kiralık olarak forma giydikten sonra 2016'nın temmuz ayında Estoril'den 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Nantes'a transfer oldu.

Brezilyalı futbolcu Nantes'ta yaptığı çıkışın ardından 2019 yılında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tuttu. 15 milyon Euro bedelle Sevilla'ya giden Diego Carlos, burada da çıkışını sürdürdü ve 2022 yılının yaz ayında 31 milyon Euro'ya İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.

2,5 sezondur Aston Villa'da 58 resmi maça çıkan Diego Carlos, bu sezon ise Premier Lig'de 10 kez forma giydi. Carlos, Aston Villa formasıyla 58 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.