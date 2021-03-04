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Kadınlara yönelik dijital tacize karşı 7 önemli uyarı

Kadınlara yönelik dijital şiddet günden güne artıyor. Yapılan son araştırmalara göre kadınlar, interneti daha çok mevcut sosyal ilişkilerini güçlendirmek için kullandıklarını belirtirken erkeklere kıyasla 2 kat oranda daha fazla çevrimiçi tacize maruz kalıyor. Özellikle 18-24 yaş aralığındaki genç kadınlardan yüzde 26’sının siber zorbaların hedefinde olduğunu belirten uzmanlar, dijital şiddete karşı kadınların atması gereken adımları sıralayarak 7 önemli tavsiyede bulunuyor.

Dijital şiddet mağduru kadınlar ne yapmalı? Haberler
HABERTURK.COM

Oldukça fazla sayıda kadın siber suçların kurbanı oluyor. Yapılan son araştırmalara göre kadınlar, erkeklere kıyasla interneti daha çok mevcut ilişkilerini güçlendirmek için kullanıyor. Bununla birlikte kadınlar dijital dünyada erkeklere kıyasla 2 kat daha fazla dijital tacize maruz kalıyor.

Özellikle 18-24 yaş aralığındaki genç kadınların yüzde 26'sının siber zorbalar tarafından çevrimiçi olarak takip edildiğine, yüzde 25'inin ise çevrimiçi cinsel tacize uğradığına dikkat çeken siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye’nin Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kapsamında kadınların internette karşılaştığı dijital şiddete karşı atılması gereken adımları sıralayarak, 7 önemli tavsiyede bulundu.

DİJİTAL ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLAR NELER YAPMALI?

Sadece kadınların değil her bireyin dijital ortamda dikkatli olması gerektiğini belirten Alev Akkoyunlu, internette karşılaşılan şiddet durumlarında atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

1- Sakin olun ve durumu değerlendirin. Dijital bir mecrada tacize uğradığınızda sakin kalmak zor gelebilir ancak sinir ve öfkeyle atılacak yanlış bir adım durumu aleyhinize çevirebilir. Gizlilik ayarlarınızı değiştirin.

2- Kanıtları toplayın. Çoğu zaman tacizciler, mesajları veya gönderleri siler ve olayı reddeder. Bu yüzden kanıt toplamak çok önemlidir. Tacizin ekran görüntüsünü almayı unutmayın. Kanıtları topladıktan sonra size zorbalık yapan kişiyi engelleyin. Kullandığınız platforma durumu bildirin.

3- Tacizi bildirmekten kaçınmayın. Çevrimiçi taciz iş yerinden bir arkadaşınız tarafından yapılıyorsa insan kaynakları birimini mutlaka bilgilendirin. Böylelikle neler yapabileceğiniz konusunda yardım alabilir, sürecin doğru yönetilmesini sağlayabilirsiniz.

4- Dijital taciz fiziksel bir tacize dönüşüyorsa kolluk kuvvetlerine şikayette bulunun. Bazı durumlarda dijital dünyada yaşanan tacizin, sosyal hayatınıza da yansıyabilme ihtimali oluşabilir. Tacizci, tacizi sosyal hayatınızda da devam ettirmekle ve konumunuza gelmekle tehdit ediyorsa durumu en kısa sürede polisle paylaşmayı ihmal etmeyin.

KADINLARA YÖNELİK DİJİTAL ŞİDDETE KARŞI 7 ÖNEMLİ TAVSİYE

Akkoyunlu, kadınlara dijital şiddete maruz kalma riskine karşı ise şu 7 kritik tavsiyede bulundu:

1- Şifrelerinizi kimse ile paylaşmayın. Şifrenizi güvendiğiniz bir arkadaşınız veya partnerinizle paylaşmış olabilirsiniz. Ancak, arkadaşlarınız veya partneriniz kasıtlı olarak size zarar vermezken, yanlışlıkla şifrenizi birine ifşa edebilirler. Bu nedenle şifrelerinizi kolay tahmin edilemeyecek karmaşık şifreler haline getirin ve kendinize saklayın.

2- Web kameranızı uygulamalara bağlı bırakmayın. Kameranızı açabilen ve hareketlerinizi bilginiz olmadan sinsice kaydedebilen çok sayıda uygulama bulunuyor. Önlem almak için kamera iznini devre dışı bırakın ve kullanmadığınız zaman kameranızın lensini kapalı tutun. Web kamerası koruma özelliğine sahip bir güvenlik yazılımı kullanın.

3- Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin ve kimseyle gerekenden fazlasını paylaşmayın. Yakın çevrenizle işler her zaman iyi gitmeyebilir. En iyi insanlar bile yolun bir ucundan diğer ucuna geçebilir. Bu nedenle, samimi mesajlar, resimler, bilgiler ve sizi utandırma potansiyeli olan herhangi bir şeyi paylaşırken dikkatli olun.

4- İnternette tanıştığınız kişilerle yalnız görüşmeyin. İnternette tanıştığınız kişiler ile kalabalık bir kafede veya alışveriş merkezinde tanıştığınıza emin olun ve daima yakınlarınıza nereye gittiğinizi ve kiminle buluştuğunuzu bildirin.

5- Cihazlarınızdaki tüm işletim sistemlerini güncelleyin. Güncellemelerin sıklığı rahatsız edici olabilir ancak en kötü tehditleri engelleyerek sizi güvende tutar. Ne kadar meşgul olursanız olun gerekli güncellemeleri yapmaya özen gösterin.

6- Cihazlarınızı antivirüs yazılımıyla koruyun. Güvenlik sistemi olmayan bir cep telefonuna veya tablete sahip olmak, kapıları kilitlenmemiş bir evde oturmak gibidir. Hem Android hem de Mac cihazlar, kötü amaçlı yazılımların istila etmesiyle risk altında kalabilir. Bu nedenle, tüm cihazlarınızda güvenilir bir güvenlik sistemi kurmayı unutmayın.

7- Uygulamalara izin verirken dikkatli olun. Kullandığınız herhangi bir hizmetin gizlilik politikasını ve hizmet şartlarını iyi okumaya özen gösterin. Bazı web siteleri bilgilerinizi sizin izninizle istedikleri gibi kullanabilir veya satabilirken hüküm ve koşulları kabul ettiğiniz için kanunlar sizi koruyamayabilir.

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