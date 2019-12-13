Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, işletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle hayata geçirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye İş Bankası ile güçlerini birleştiren Vodafone, tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunacak yeni bir proje başlattı.

Dijital Tarım Projesi kapsamında çiftçiler, Vodafone’un sunduğu DijitalTarım İstasyonu’na Türkiye İş Bankası’nın tarım kredisiyle sahip olabilecek. Vodafone ve Türkiye İş Bankası, teknolojiyi ve finansmanı bir arada sundukları bu çözümle, Türkiye tarım sektöründe dijitalleşmenin hız ve yaygınlık kazanmasına destek olmayı hedefliyor.

Dijital Tarım Projesi kapsamında, ilk etapta, Mersin’in Silifke İlçesi’nde 10 istasyon kurulumu gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası ve Vodafone işbirliği ile başlatılan pilot projeye önümüzdeki dönemde 20 istasyon ile devam edilecek ve toplamda 30 istasyon devreye alınacak.

‘IOT İLE GİRDİ MALİYETLERİNİ YÜZDE 50’YE KADAR DÜŞÜRÜYOR’

Vodafone Business olarak, müşterilerine uçtan uca mobil ve sabit telekomünikasyon hizmetleri ve teknoloji çözümleri sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Bu çözümlerin başında da Nesnelerin İnterneti (IoT) geliyor. Bugün tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde, üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor” dedi.

Dijital tarım sistemleriyle, dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarıyla tarımsal üretime katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Meltem Bakiler Şahin, “Bu kapsamda sunduğumuz Dijital Tarım İstasyonu, toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bir ürün” diye konuştu.

Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“Dijital Tarım İstasyonu’nu daha fazla çiftçiye ulaştırabilmek için Türkiye İş Bankası ile işbirliğine gittik. Ürünümüzü Türkiye İş Bankası’nın tarım kredisiyle birlikte sunarak müşterilerimize finansman desteği sağlıyoruz. Böylece, müşterilerimize hem teknolojiyi hem de finansmanı aynı anda temin edebilecekleri entegre bir dijital çözüm öneriyoruz. Dijital Tarım İstasyonu çözümüyle çiftçilerimiz 7 gün 24 saat ne zaman isterse cep telefonundan tarlasını uzaktan da takip edebilecek ve mahsulünü sağlama alabilecek. Bu sayede, hem çiftçimiz, hem Türkiye kazanacak.”

‘TARIMDA DİJİTALLEŞME KAÇINILMAZ’

Teknolojideki gelişmeler, kalite ve verimlilik artışının gerekliliği, gıda güvenliği, insan sağlığı, doğal kaynakların etkin kullanılması gibi hususlarla artık tarımda dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise “Tarım hepimizin geleceği. Bu doğrultuda, İş Bankası ve Vodafone olarak güçlerimizi birleştirdik ve Dijital Tarım Projesi’ni hayata geçirdik” dedi.

Şimşek, şöyle konuştu: “Tarımda ‘tahmin ve erken uyarı’ stratejik önemde. Bunun için 30 adet Dijital Tarım İstasyonu ile projeye katkıda bulunduk ve Vodafone ile birlikte belirlenen yerlerde faaliyete geçirmek için ilk adımı attık. Vodafone tarafından projeye özel geliştirilen mobil ve internet tabanlı uygulama ile de üreticiler nerede olurlarsa olsunlar, üretimlerine ilişkin gelişmeleri ve anlık bildirimleri gözden kaçırmayacaklar. Üreticilerimizin proje kapsamında oluşacak ihtiyaçları için de finansman desteği sunacağız.”

ÇİFTÇİ TARLASINI UZAKTAN TAKİP EDEBİLECEK

Dijital Tarım İstasyonu, hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz ediyor. İstasyonda, haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi mevcut. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor.

Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz edilip, raporlanabiliyor. Çiftçilere online ortamda uyarı gönderilmesini sağlayan sistem, tarlaların kameralar aracılığıyla canlı olarak uzaktan takip edebilmesini de mümkün kılıyor.

300 FARKLI SENSÖRÜ DESTEKLİYOR

Dijital Tarım İstasyonu’nun teknik özellikleri ise şunlar:

İstasyona tanımlanan modülle koordinata özel hava tahmini (sıcaklık, yağış, nem, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, solar radyasyon, bulutlanma tahminleri) yapabiliyor.

Dahili olarak hava sıcaklığı ve nem sensörü ile birlikte geliyor.

Solar panel, dahili batarya ve GPRS modülüne sahip.

İstasyona bağlanan sensörlerle bitki hastalık ve zararlıları için erken uyarı verebiliyor.

ET (evapotranspirasyon) hesaplaması yaparak sulama yönetimi yapılmasına yardımcı oluyor.

Kullanım amacına göre sensör ilaveleri yapılabilen sistem, 300 farklı sensör grubunu destekliyor.

Sistem, üzerinde bulunan sensörlere göre don, yağış, fırtına için alarm verebiliyor ve mobil telefonlara SMS gönderebiliyor.