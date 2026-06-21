Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Dilan Polat'a ne oldu? Dilan Polat hastanede mi? Dilan Polat neden hastaneye kaldırıldı? Dilan Polat sağlık durumu nasıl?

        Dilan Polat'a ne oldu? Dilan Polat hastanede mi? Dilan Polat neden hastaneye kaldırıldı? Dilan Polat sağlık durumu nasıl?

        Dilan Polat hakkında "hastaneye kaldırıldı mı, sağlık durumu nasıl?" soruları sosyal medyada hızla yayılırken, konuya ilişkin net ve doğrulanmış bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor. Son günlerde ortaya atılan iddialar sonrası gözler yeniden Dilan Polat cephesine çevrildi. Peki gerçekten hastaneye kaldırıldı mı, yoksa iddialar asılsız mı? Dilan Polat'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Sosyal medyada dolaşan “Dilan Polat hastaneye kaldırıldı” haberleri büyük yankı uyandırırken, sağlık durumuna dair farklı söylentiler de gündeme geldi. Ancak resmi bir doğrulama gelmemesi soru işaretlerini artırıyor. “Dilan Polat’a ne oldu?” sorusu ise hem takipçileri hem de kamuoyunu yakından ilgilendiren bir merak konusu olmaya devam ediyor.

        2

        DİLAN POLAT'A NE OLDU, NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

        Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Engin Polat, Can Polat’ı anarken eşi Dilan Polat’ın da hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

        Evinin bahçesinden paylaşım yapan Engin Polat, “Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim…” ifadelerini kullandı. Sıla Doğu ise yaptığı açıklamada, “Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli.” dedi.

        3

        CİDDİ VE ÖZEL TEDAVİ SÜRECİ

        Sıla Doğu, ayrıca Dilan Polat’ın sağlık durumuna ilişkin olarak, “Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başarı baskısı çocukları nasıl etkiliyor?

        LGS sonrası gündeme gelen olaylar, başarı baskısının çocuklar üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi. LGS'de matematikten 5 yanlış yapan bir kız çocuğu, matematik öğretmeni olan annesinin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Buse Başakgil, yüksek beklenti ve kıyaslamanı...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT başladı
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT başladı
        Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!
        Sorulmayan soruyu yanıtladı, vahşet ortaya çıktı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        Malatya'da baba dehşeti
        Malatya'da baba dehşeti
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?