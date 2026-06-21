Dilan Polat'a ne oldu? Dilan Polat hastanede mi? Dilan Polat neden hastaneye kaldırıldı? Dilan Polat sağlık durumu nasıl?
Dilan Polat hakkında "hastaneye kaldırıldı mı, sağlık durumu nasıl?" soruları sosyal medyada hızla yayılırken, konuya ilişkin net ve doğrulanmış bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor. Son günlerde ortaya atılan iddialar sonrası gözler yeniden Dilan Polat cephesine çevrildi. Peki gerçekten hastaneye kaldırıldı mı, yoksa iddialar asılsız mı? Dilan Polat'ın sağlık durumu ile ilgili detaylar...
Sosyal medyada dolaşan “Dilan Polat hastaneye kaldırıldı” haberleri büyük yankı uyandırırken, sağlık durumuna dair farklı söylentiler de gündeme geldi. Ancak resmi bir doğrulama gelmemesi soru işaretlerini artırıyor. “Dilan Polat’a ne oldu?” sorusu ise hem takipçileri hem de kamuoyunu yakından ilgilendiren bir merak konusu olmaya devam ediyor.
DİLAN POLAT'A NE OLDU, NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?
Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Engin Polat, Can Polat’ı anarken eşi Dilan Polat’ın da hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.
Evinin bahçesinden paylaşım yapan Engin Polat, “Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim…” ifadelerini kullandı. Sıla Doğu ise yaptığı açıklamada, “Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli.” dedi.
CİDDİ VE ÖZEL TEDAVİ SÜRECİ
Sıla Doğu, ayrıca Dilan Polat’ın sağlık durumuna ilişkin olarak, “Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır.” ifadelerini kullandı.