2019'da evlenen oyuncu Berkay Hardal ile Dilan Telkök Hardal, 2024'te oğulları Noyan'ı kucaklarına almıştı. Evlendikten sonra yaşamlarını Muğla'da sürdüren çiftten hayranlarını korkutan bir haber geldi.

Hardal ailesi, İzmir dönüşü trafik kazası geçirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dilan Telkök Hardal, "Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.