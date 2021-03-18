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Dinamo Zagreb: 3 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU

Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Tottenham'ı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi!

Dinamo Zagreb: 3 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşını deplasmanda 3-0 kaybederek turnuvadan elendi.

Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken gol perdesi 62. dakikada açıldı. Mislan Orsic attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

Mücadelede dakikalar 82'yi gösterdiğinde bir kez daha sahne alan Orsic kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek maçı uzatmaya götürdü.

Dinamo Zagreb 106. dakikada Orsic ile bir gol daha bularak maçı 3-0 kazandı. 2-0'ın rövanşında rakibine 120 dakika sonunda 3-2'lik üstünlük sağlayan Dinamo Zagreb çeyrek finale yükselen taraf oldu. Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham ise Avrupa'ya veda etti.

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