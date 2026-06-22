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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

        Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

        Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibinde yer alacak Dirk Kuyt, kulübü Dordrecht'te oyuncularla vedalaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

        Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de göreve başlamaya hazırlanıyor. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenecek.

        ESPN'de yer alan habere göre, Kuyt, görev yaptığı Dordrecht'te pazartesi sabahı oyuncularla vedalaştı.

        Dordrecht'te oyuncularla vedalaşan 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor.

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