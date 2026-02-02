Dış ticaret açığı yükseldi

Türkiye'nin ocak ayı ihracatı yüzde 3,9 düşüşle 20,3 milyar dolara geriledi. İthalat ocakta yıllık yüzde 0,03 artış ile 28,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ocakta yıllık yüzde 11,2 oranında artarak 8,4 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracat ocakta 272,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ocakta yıllık 92,9 milyar dolar oldu.