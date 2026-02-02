Habertürk
        Dış ticaret açığı yükseldi

        Dış ticaret açığı ocakta yıllık yüzde 11,2 oranında artarak 8,4 milyar dolar oldu

        Giriş: 02.02.2026 - 14:42 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:42
        Dış ticaret açığı yükseldi
        Türkiye'nin ocak ayı ihracatı yüzde 3,9 düşüşle 20,3 milyar dolara geriledi. İthalat ocakta yıllık yüzde 0,03 artış ile 28,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ocakta yıllık yüzde 11,2 oranında artarak 8,4 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracat ocakta 272,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ocakta yıllık 92,9 milyar dolar oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı

        BAŞAKŞEHİR'de henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kadın sürücünün cipinin camını dirseğiyle kırdı. Sokak ortasındaki saldırıyı başka bir kadın sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

