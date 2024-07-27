Djiku'ya Fransa'dan flaş teklif!

20 MİLYON EURO BEKLENTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Djiku'yu takımdan göndermeye sıcak bakmadığı ifade edilen haberde, Rennes'in teklifinin 10 milyon Euro olmasının beklendiği, Fenerbahçe'nin ise yıldız oyuncusu için 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ücreti ile ikna olabileceği aktarıldı.