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Türkiye'de dün doğalgaz tüketimi ve arzında rekor kırıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 18 Ocak'ta 272 milyon metreküp gaz tüketimi ve 274.2 milyon metreküp arz gerçekleştiğini ifade ederek bunun bir rekor olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Dönmez, "Dün gerçekleşen 272,3 milyon m³'lük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon m³'lük rekor arzla karşıladık. Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk." ifadelerini kullandı

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 19, 2021