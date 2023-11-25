Haberler Yaşam Doğuştan kolları olmayan genç kadın her şeyi ayaklarıyla yapıyor! İşte ilham veren bir hikaye

Doğuştan kolları olmayan genç kadın her şeyi ayaklarıyla yapıyor! İşte ilham veren bir hikâye Sarah, dünyaya kolları olmadan geldi. Ancak bu onu hiçbir zaman durdurmadı; ilerleyen yıllarda her şeyi ayaklarıyla yapmayı öğrendi hatta bu konuda o kadar ustalaştı ki bir çocuk sahibi bile oldu. Habertürk Giriş: 25.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:29 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Belçika Brüksel'de yaşayan Sarah Talbi, dünyaya kolları olmadan geldi. Doktorlar bunun sebebini asla bulamasa da Sarah yıllar içerisinde her şeyi ayaklarıyla yapmayı öğrendi; makyaj, dişlerini fırçalamak, temizlik yapmak, yemek yapmak hatta kızına bakmayı bile!

2 Şurada Paylaş!







2018 yılında Lila isimli bir kızı olan Sarah neredeyse her şeyi kendi başına yaptı. Sonunda, anneliğin bazı manuel görevlerinde sorun yaşadığını fark etti ve bu öfkesini, başkalarını uzuvsuz yaşam konusunda eğitmek için bir itici güç olarak kullandı.