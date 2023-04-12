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Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Zenan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melike Güner, yıllar sonra başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın olduğu Ömer dizisiyle birlikte ekranlarda boy göstermeye başladı. Başarılı ismin son halini görenler gözlerine inanamadı.

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  • Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    2006-2011 yılları arasında SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve döneminin en çok izlenen dizilerinden biri olan Doktorlar'da Zenan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melike Güner'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
  • Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Melike Güner, şimdilerde STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Ömer dizisinde Çiçek karakterine hayat veriyor.
  • Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    Melike Güner, Ömer dizisinde Reşat'ın imamlık yaptığı caminin altında yer alan aşevinde çalışan Çiçek’i canlandırıyor. 
  • Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    Evli ve iki çocuk annesi olan Melike Güner'in sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderilerine eski Doktorlar dizisi hayranlarından: "Her rolün hakkını veriyorsun!", "Yıllara meydan okuyorsun", "Hiç değişmemişsiniz" gibi yorumlar geldi.
  • Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

    İşte Melike Güner'in son hali...
  • Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
  • Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
  • Doktorlar'ın Zenan'ıydı! Melike Güner'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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